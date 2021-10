Prévention et sécurité ; Ayez le bon réflexe

Ce jeudi après-midi, des motards de la Police Nationale se sont rendus à la Maison des Séniors pour présenter deux spots de prévention routière «Piéton'Âge». Plus de détails avec Info Chalon.

7 piétons sur 10 sont tués en agglomération.



À pied, ce sont les seniors de plus 65 ans qui sont les plus touchés : ils représentent plus de la moitié de la mortalité piétonne (52%) pour moins d'un quart de la population (20%).



Avec l’âge, les réflexes et la qualité de l’audition diminuent, le champ de vision rétrécit et l'acuité visuelle faiblit.



Les mois de novembre à février sont particulièrement meurtriers pour les piétons avec 44% de mortalité durant cette période.



Pourquoi?



Des conditions de visibilité mauvaises et une perception imparfaite des piétons par les usagers motorisés.



C'est pourquoi ce jeudi 28 octobre, une douzaine de personnes se sont rendues à la Maison des Séniors pour une réunion d'information sur la prévention et la sécurité routière.



Animée par deux motards de la Police Nationale de 14 heures à 16 heures, cette réunion était l'occasion de rappeler les bons comportements à adopter notamment avec deux spots de prévention routière réalisés pour le commissariat de police de Chalon-sur-Saône,«Piéton'Âge».



Après cette présentation, les motards ont répondu à quelques questions avant de distribuer des plaquettes d'informations et des petits guides sur l'alcoolémie et les infractions routières.



Autre public particulièrement vulnérable parce que le développement de leurs capacités psychomotrices n'est pas terminé avant 8 ans voire même 11 ans, les enfants sont aussi concernés par la campagne de prévention routière de la Police Nationale.



Aussi, des réunions du même type sont prévues dans plusieurs écoles primaires de Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati