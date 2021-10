Du 14 au 28 novembre, le Festival des solidarités propose des mises en avant

À Chalon-sur-Saône, depuis plus de 10 ans, chaque année en novembre, les structures membres du Collectif Chalonnais pour la Solidarité Internationale organisent pendant 15 jours des événements conviviaux et engagés.

L’édition 2021 du Festival des Solidarités en Bourgogne-Franche-Comté se tiendra du 4 au 30 novembre 2021 sur l’ensemble du territoire régional : plus de 200 événements proposés aux habitant-e-s de Bourgogne-Franche-Comté pour découvrir le monde, rencontrer des personnes engagées et s’impliquer dans des initiatives citoyennes inspirantes !



Le Festival des Solidarités est un rendez-vous national et international pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. En France, ce sont plus de 4200 manifestations organisées chaque année au mois de novembre par des associations, collectivités territoriales, établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs économiques ou groupes de citoyen-ne-s, pour donner au plus grand nombre l’envie d’agir pour un monde durable, plus juste et solidaire.



En Bourgogne-Franche-Comté, ce festival rassemble près de 300 structures et voit l’organisation de plus de 200 événements chaque année : animations dans l’espace public, pièces de théâtre, spectacles de danse, expositions, repas partagés, marchés solidaires, etc. Son organisation s’appuie sur 19 collectifs d’acteurs locaux qui assurent la mise en place d’actions de sensibilisation aux enjeux de solidarité internationale, de développement durable et de citoyenneté mondiale.



Afin de renforcer l’impact et la qualité de leurs manifestations, les acteurs locaux du Festival des Solidarités ont choisi de se réunir au sein d’un comité de pilotage régional animé par le réseau BFC International, auquel participent un représentant de chaque collectif local, les représentants d’autres campagnes citoyennes en région ainsi que les partenaires du Festival des Solidarités au niveau régional : la région académique et la Région Bourgogne-Franche-Comté. Tous ces acteurs se rassemblent cette année autour d’une thématique commune : « Parlons éducation pour l’avenir de l’humanité ».



Cette dynamique régionale permet enfin de proposer, dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, la tournée régionale d’un spectacle de sensibilisation à la solidarité internationale. Une démarche aujourd’hui unique en France, qui met cette année en scène la compagnie Advaïta L. et sa création de danse contemporaine Un Carnet de Corps, dans lequel Sarath Amarasingam, danseur franco-sri-lankais, explore ses deux cultures à travers un retour dans son pays natal. Cette tournée comptera 20 représentations inédites pour le public scolaire et le grand public, du 4 au 27 novembre 2021.