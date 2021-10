PASS SANITAIRE - L'Académie de médecine s'oppose à un pass sanitaire à 3 doses

L'idée de soumettre le pass sanitaire à une troisième dose de vaccin suscite un vent de réactions. La dernière en date est tombée ce vendredi matin via l'Académie de médecin qui s'oppose à un pass sanitaire sous condition d'une troisième injection. Cette mesure « transgresse le rôle dévolu au passe sanitaire qui était de limiter le risque de transmission du virus et d’inciter la population à se faire vacciner », a estimé l’Académie de médecine dans son communiqué. Elle demande au gouvernement de se pencher davantage sur les personnes à risque et sur les 20 % de la population toujours pas vaccinée. "Les mesures incitatives ne devraient-elles pas cibler en premier lieu toutes les personnes encore non vaccinées, dont 20 % des adultes ? » précise l'Académie de médecine. Même si l'avis n'est en aucun cas contraignant pour le gouvernement, ce dernier ne pourra se prévaloir sur l'Académie de médecine pour imposer la troisième dose à tous.

L.G