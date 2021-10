Les enfants du Centre d'Accueil Pluriel de Champforgeuil ont fait leur Halloween

Sorcières, squelettes, diablotins et autres vampires. Impossible de les louper, ce vendredi après-midi, une soixantaine d'enfants déguisés du Centre d'Accueil Pluriel ont déambulé dans le centre de Champforgeuil avant de partir à la chasse aux bonbons pour leur Halloween. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.