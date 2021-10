AVIS DE DECES - Madame Monique GAUDET née SERAUT

RUSSILLY, GIVRY



Fabienne, Florence ,

ses filles ;

Camille, Clémence,

ses petites-filles ;

Jacqueline (†) Cerutti,

Madeleine et Gilbert Valot,

Jean-François et Jacqueline Seraut,

Daniel †et Sylvie Seraut,

Raymond†et Gisèle Seraut,

Christiane et William Beaugalet,

Françoise et Jacques Choulet,

ses frères et sœurs ;

beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique GAUDET

née SERAUT

survenu à l'âge de 75 ans.

La cérémonie sera célébrée le mardi 2 novembre 2021 à 10h30 en l'église de Givry.

Monique repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy jusqu'à dimanche 31 octobre 2021.

Maman tenait à remercier Pierre-Yves Massé,

son Kiné,Albertine et Laurine ,ses infirmières ,le docteur Melis ainsi que son équipe.

Pas de plaques, fleurs naturelles claires pas de rouge.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Et rappelle à votre souvenir

Louis

son époux, décédé en 2008

et

Véronique

sa fille décédée en 1965.