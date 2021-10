AVIS DE DECES - Madame Jacqueline DUBIEF née AUDIGÉ

CRISSEY, CHALON-SUR-SAÔNE



Albert Dubief,

son époux ;

Dominique, Véronique

et Patrick,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Gérard et Thérèse, leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline DUBIEF

née AUDIGÉ

à l'âge 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 3 novembre 2021 à 9 h 15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir

Catherine

sa fille décédée en 1994.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'hôpital Sainte-Marie, ainsi que ses infirmières pour leur gentillesse et leur dévouement.