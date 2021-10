Retour en images sur Halloween à Chalon-sur-Saône

Aujourd'hui, dimanche 31 octobre, c'est Halloween! La plus belle des occasions pour les Chalonnais, petits et grands, de se déguiser et de partir à la chasse aux bonbons! Prenez garde, les sorcières, morts-vivants, vampires, fantômes, clowns tueurs, squelettes, citrouilles grimaçantes et autres créatures de la nuit sont de sortie! Retour en images avec Info Chalon.