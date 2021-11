CORONAVIRUS - Dans le Var, la Sarthe, en Alsace... le port du masque obligatoire revient en force

La situation sanitaire se dégrade sur de nombreux secteurs métropolitains. Après la Lozère, le Var, la Sarthe, les Côtes d'Armor, la Loire Atlantique... mais aussi des villes comme Mulhouse, ont réinstauré le port du masque obligatoire en extérieur. Alors que le taux d'incidence d'alerte étant fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, il est passé ces derniers jours à 57 ce dimanche. En l'espace d'une semaine, le nombre de taux positifs a augmenté de + 12 % sur le territoire.

Pour nos voisins limitrophes, trois départements, à savoir le Jura, l'Ain et le Rhône ont dépassé le seuil d'alerte. La Saône et Loire reste bien en-dessous du seui de 50 malgré une lente progression. Au 31 octobre, 28 personnes restent hospitalisées dans le département pour COVID19 et 5 personnes sont en réanimation.

L.G