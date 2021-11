Après une année difficile, la nouvelle saison est bien démarrée pour Chalon Aïkido. Les cours ont repris depuis septembre (horaires sur notre site : www.chalon-aikido.com), mais nous sommes toujours prêts à accueillir et à initier de nouveaux adhérents (essai gratuit).

Les pratiquants ont déjà pu participer à plusieurs stages de perfectionnement et d'échanges qui ont eu lieu à Givry, Chalon, Dijon, Besançon, Annecy. Le dernier en date à Chalon était consacré à la formation des enseignants.

Le club tient à remercier la ville de Chalon ainsi que le Judo Club Chalonnais qui permet d'utiliser le dojo de la rue de la Paix afin d'accueillir les stages régionaux et nationaux.