Retour en images sur la 2ème édition du Château des frissons à La Loyère (2/2)

Plongez dans l'atmosphère inquiétante et lugubre du Château des frissons, la deuxième édition de cette superbe animation proposée à l'occasion d'Halloween par les maisons de quartiers de Chalon-sur-Saône du 26 au 29 octobre au Château de la Loyère. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

Du 26 au 29 octobre, le Château de la Loyère était peuplé d'étranges créatures pour la 2ème édition du Château des frissons.



Organisée par les maisons de quartiers avec la collaboration de quelques agents du Service Jeunesse et Vie Scolaire de la Ville, cette animation soumise au respect des règles sanitaires en vigueur était destinée aux jeunes de plus de 12 ans et des adultes venus en grand nombre de se faire peur autour d'un parcours cauchemardesque.



Seuls, entre amis ou en famille, les visiteurs sont plongés dans une ambiance inquiétante et lugubre dans les pièces du château métamorphosé. Au fur et à mesure de leur avancée, ils ont fait la rencontre de personnages peu recommandables comme le Chirurgien et son assistante, l'inoubliable Capucine à la recherche de son père, l'Oracle, l'étrange Madame X, et bien d'autres encore...

Après ce moment riche en émotions fortes, les visiteurs étaient invités à partager un repas machiavélique.



À noter qu'une navette du mercredi 27 au vendredi 29 octobre au départ des maisons de quartier des Prés Saint-Jean à 18 heures 30, des Aubépins à 18 heures 45 et du Stade-Fontaine aux Loups-Clair Logis à 19 heures.



Cette deuxième édition du Château des frissons a été à la hauteur de sa réputation puisque 800 personnes se sont précipités au Château de la Loyère pour s'amuser à se faire peur.



Vivement la 3ème édition!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati