Le 14 Novembre le Rugby Féminin Chalonnais Les Coquelicots fêtera ses 50ans

le dimanche 14 Novembre prochain, l'équipe séniors du rugby féminin Chalonnais Les Coquelicots accueilleront leur homologue de Mulhouse/Thann pour le compte de la 3ème journée de championnat fédérale. Après 2 match prometteur, mais sans victoire, le staff attend dorénavant la confirmation avec une victoire aguerri.

De plus, ce jour-là, le club fêtera ses 50ans ! Et ce, en compagnie des partenaires du club, de représentants municipaux, mais aussi du Grand Chalon ; de l'office municipal des sports, de la ligue de rugby Bourgogne-Franche-Comté, du comité départemental de Saône et Loire de rugby. Cerise sur le gâteau, une grande partie d'anciennes joueuses Coquelicots, invitées pour l'occasion seront elles aussi présentes, et mis à l'honneur, avec les équipes jeunes du club.



Le tout dans le cadre d'un repas ouvert à toutes et tous, munient d'un pass sanitaire.

Menu à 15€, apéritif à partir de 11h45, renseignements, réservations possible auprès de Colette Desfetes au 06 17 13 21 37.



La festivité aura lieu au réceptif du complexe Léo Lagrange à Chalon sur Saône.

Le coup d'envoi sera ensuite donné à 15h, sur le terrain Louis Brailly, du complexe Léo Lagrange, opposant RF2C (entente RC Chagny/RF Chalon Coquelicots) face à Thann/Mulhouse.



Le RFCC connaît et œuvre pour une vraie transition cette saison, dans le sens et le souhait d'un développement du rugby féminin, en particulier sur le territoire. Le nouveau bureau à l'ambition de devenir moteur et référence sur la formation et l'identité au féminin du rugby. En tant que bénévoles, joueuses débutantes/aguerris (dès 10ans), partenaires, quiconque est la/le bienvenue.



Le rugby féminin Chalonnais Les Coquelicots espérent vous voir nombreuses et nombreux pour le repas d'avant match, comme en tribunes, lors du match, pour soutenir l'équipe aux couleurs qui ont valu en partie la célébrité à Stendhal et Jeanne Mas.



Le 14, tous Rouges et Noires !