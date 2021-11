Agent Général ALLIANZ recherche un(e) collaborateur(trice) généraliste pour fidéliser et développer son agence située à TOURNUS.

Vous seconderez l’Agent Général sur l’ensemble de ses activités, commerciales et de gestion :



A ce titre,



Vous serez chargé(e), d’entretenir et développer une relation commerciale avec la clientèle actuelle et potentielle de l’agence (particuliers et professionnels) :



-Vous accueillerez, informerez les clients et vous rechercherez à identifier leurs besoins.



-Vous conseillerez les clients, leur présenterez et proposerez une offre adaptée de produits et de services afin de servir au mieux leurs intérêts.

-Vous vendrez des produits et des services d’assurance.

-Vous exploiterez le portefeuille clients (suivi, relance téléphonique).



Et vous assurerez également le suivi administratif des dossiers clientèle.



Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse mail suivante : [email protected]