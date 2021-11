En Bourgogne, la modernisation de la ligne Paris-Dijon se poursuit

Du 16 août au 10 décembre 2021, SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, réalise des travaux de modernisation de la voie sur la ligne Paris-Dijon, entre Lantenay et Plombières-lès-Dijon.

Une visite chantier a eu lieu ce jour sur la commune de Velars-sur-Ouche en présence notamment de Christophe Marot, Secrétaire général de la Préfecture de Côte d’Or, Denis Hameau, Conseiller Régional Bourgogne-Franche-Comté Nouvelles Mobilités, Céline Vialet, Conseillère départementale de la Côte d’Or, Dominique Martin-Gendre, Adjointe au Maire de la ville de Dijon et de Jérôme Grand, Directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté.

Cette opération représente un investissement de 7,3 millions d’euros financés par SNCF Réseau au service d’une meilleure sécurité et performance du réseau.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Ils consistent à moderniser la voie entre Lantenay et Plombières-lès-Dijon et à renouveler 3 aiguillages en gare de Plombières-lès-Dijon. Sur ce projet, 2 kilomètres de rails, 3 400 traverses et 5 000 tonnes de ballast seront renouvelés.

Ces travaux se déroulent jusqu’au 10 décembre 2021, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Ce chantier mobilise 40 personnes ainsi que 20 entreprises sur toute la durée des travaux, dont notamment Colas Rail et 3 entreprises locales : La Dijonnaise de Voies Ferrées, Sateba, spécialisée dans les traverses et basée à Châlon-sur-Sâone ainsi que l’entreprise Loxam pour la location de matériaux.