«Mince Alors 2!» en avant-première au Mégarama Chalon en présence de Charlotte de de Turckheim

On prend les mêmes et on recommence! Neuf ans après «Mince Alors !» qui avait connu un succès populaire en 2012, Charlotte de Turckheim revient sur les écrans avec «Mince Alors 2! : La rechute» le mercredi 22 décembre.



Fidèle à l'esprit du premier film, vous retrouverez la sympathique bande de comédiennes des débuts, rejointe par de nouvelles têtes qui incarnent des générations et des attentes bien différentes. Sans oublier le magnifique arrière-plan des Alpilles, en Provence!



«Mince Alors 2! : La rechute» sera présenté en avant-première au Mégarama Chalon, samedi 6 novembre à 19 heures 50, en présence de la réalisatrice et actrice Charlotte De Turckheim.



Synopsis : Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure «jeûne et détox» au cœur de la Provence, avec l'aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie, Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure «pour son bien», et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d'un homme… en nette surcharge pondérale!



Les ados trouveront-ils le moyen de dépasser leurs différents et de résister aux tentations? Émilie, qui a remplacé les bouillons par des menus gastronomiques au village parviendra-t-elle à reconquérir l'amour de sa vie? Et, confrontées à tant de défis, Isabelle et Nina réussiront-elles leur pari?



Avec Charlotte de Turckheim, Catherine Hosmalin, Lola Dewaere et Charlotte Gaccio.



Réservez dès maintenant sur www.chalon.megarama.fr



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati