Totale réussite pour cette première collecte de sang organisée par l’Association des Entreprises du Domaine Industriel SaôneOr (Adedis).

Anne-Catherine Lebeaud présidente d’Adedis et cogérante de l’agence de communication ̏Graines de Com˝ ne pouvait qu’être satisfaite de son initiative, en effet la collecte de sang qu’elle a organisée sur le site industriel de SaôneOr, en partenariat avec l’amicale intervillage Crissey, Lessard, Sassenay, Virey présidée par Danielle Bégonin, a été une totale réussite.

Pour cette première collecte au sein des entreprises, 44 donneurs présentés dont 8 nouveaux ont été prélevés. Ce fût aussi l’opportunité pour beaucoup d’anciens donneurs, qui n’avaient plus donné depuis longtemps, de refaire la démarche en venant faire don de ce précieux liquide indispensable à la vie.

Un beau geste, pour cette cause entendue qu’est le don de sang, fait par l’association des entreprises. Cette action montre bien l’utilité d’aller sur les lieux de travail pour inciter les nombreux donneurs potentiels à venir à ce type de collecte. Une action qui va sûrement se renouveler et perdurer grâce à la mobilisation de tous. Chacun et chacune n’hésitera plus à prendre un petit moment de son activité professionnelle pour venir accomplir le geste qui sert à sauver des vies d’inconnus mais aussi parfois de proches.

Les 4 salles mises à disposition par la SEM Val de Bourgogne dans les locaux de l’Espaces Entreprises ont permis un bon déroulement de cette collecte. Les bénévoles de l’amicale intervillage ont assuré la partie collation qui avait été préparée par les PEP 71.

Donner son sang, c’est sauver des vies. Il n’y a jamais de temps perdu quand la vie de nos semblables est en jeu. Alors quel que soit l’endroit où vous donner, maison du don à Chalon, collectes organisées par les différentes amicales du secteur ou dans une autre région, l’important est de donner.

C.Cléaux