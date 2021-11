'La Mouche', une comédie truculente coup de coeur d'Info Chalon

On rit beaucoup, parfois on frissonne d'effroi parce qu'il faut bien être à la hauteur de la nouvelle de George Langelaan, mais le rire finit toujours par gagner la partie. Les acteurs, aussi metteurs en scène, sont excellentissimes : Valérie Lesort et Christian Hecq, sociétaire de la Comédie Française, se sent pousser des ailes. Ils sont accompagnés dans cette aventure un peu folle mais tellement réussie par Christine Murillo et Jan Hammenecker qui interprète un inspecteur irrésistible, un peu collant. Cette pièce d'1h40 a obtenu 3 Molières. Et puis, il y a les effets spéciaux... mais là, on vous les laisse découvrir par vous-mêmes.

Une pièce qui fait mouche !

A voir et à revoir :

VEN 5 NOV 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

SAM 6 NOV 2021 — 17h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Informations et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/la-mouche-2021 Tél. : 03 85 42 52 12

Texte et photo du salut : SBR - Crédit photo illustration : Fabrice Robin