Bienvenue à Lya SERAUT

Lya SERAUT est née le 31 octobre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant de Virginie LACROIX après Nicolas, 10 ans et le troisième enfant de Mickaël SERAUT après Haïdy, 10 ans, et Elyne, 8 ans. La maman est vendeuse en boulangerie et le papa est charpentier couvreur zingueur. La petite famille réside à Sassenay.