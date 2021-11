COVID19 - Le rebond épidémique confirmé partout en Bourgogne-Franche Comté

Communiqué de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 5 novembre 2021 :

COVID-19 en Bourgogne-Franche-Comté : le rebond de l’épidémie se confirme dans la région

La circulation virale augmente en Bourgogne-Franche-Comté. L’Agence Régionale de Santé en appelle à la mobilisation de chacun dans le respect des gestes de barrière pour contrer cette dynamique.

Les indicateurs épidémiologiques repartent à la hausse dans la plupart des départements de la région cette semaine. Malgré tout, le taux d’incidence de la région se maintient encore sous le seuil d’alerte de 50 pour 100 000 habitants en population générale ainsi que pour la tranche d’âge des plus de 65 ans, exception faite du Jura. De ce fait, une attention particulière est portée à ce département, qui voit son taux d’incidence augmenter de près de 50 points en moins d’une semaine.

Grâce à la vaccination, il n’y a pour l’heure pas d’impact majeur de cette hausse de la circulation virale dans les hôpitaux. Il est plus que jamais temps de se faire vacciner contre la COVID pour ceux qui ne le sont pas encore : la hausse de la circulation du virus augmente pour tout un chacun la probabilité de rencontrer le virus.

Les gestes barrières pour contrer les virus de l’hiver

Cette recrudescence de la circulation virale rappelle la nécessité de maintenir – ou renouer avec- le respect des gestes barrières. La saison froide est particulièrement propice à la propagation de la COVID et à l’arrivée d’autres virus, dont la grippe et la bronchiolite.

L’épidémie de bronchiolite a de fait bel et bien démarré dans la région. Ce virus ayant très peu circulé l’année précédente, les défenses immunitaires collectives sont plus fragiles cette année, et il est nécessaire d’être prudent pour protéger les jeunes enfants. L’application des gestes barrières est également le moyen le plus efficace de lutter contre la transmission des autres virus de l’hiver.

Accéder à la brochure sur la bronchiolite de Santé publique France (à retrouver en cliquant ici).

Poursuivre la vaccination

Pour les personnes vaccinées depuis 6 mois et particulièrement vulnérables du fait de leur âge ou de leur état de santé, il est vivement recommandé de renforcer sans délai sa protection vaccinale contre la COVID par une 3ème dose de vaccin et de simultanément se vacciner contre la grippe.

A ce jour, 89 % des personnes de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID.

Depuis le début de l’épidémie, 4 970 personnes sont décédées en établissements de santé des suite d’une forme grave de Covid ; 2 307 dans les établissements médico-sociaux de la région.