Collecte nationale des Bleuets de France jusqu'au 13 novembre

À l'occasion de sa campagne nationale d’appel aux dons, le Bleuet de France organise des collectes sur la voie publique dans les territoires en France et à l’étranger du 8 au 13 novembre 2021. Cette collecte en ligne prolonge cet appel à la générosité publique.

En 2021, le Bleuet a une fois de plus dû faire face aux restrictions sanitaires, qui ont rendu difficiles les traditionnelles collectes du 11 mars, du 8 mai, et du 14 juillet.

Pourtant, l’Œuvre a continué de venir en aide à ses bénéficiaires :

en soutenant au quotidien les veuves et veufs de guerre, les pupilles de la Nation, les victimes de guerre et d’actes de terrorisme ;

en aidant les personnes âgées et anciens combattants ;

en finançant des projets en faveur de l’accompagnement et de la reconstruction psychique et physique des blessés de guerre.

Cette année, lors des commémorations des 11 et 13 novembre (armistice de 1918 et attentats de 2015), le Bleuet de France a plus que jamais besoin de votre générosité, pour honorer la mémoire des victimes et continuer d’aider ceux qui restent.

Pour faire un don en ligne, vous pouvez suivre le lien suivant :

https://www.onac-vg.fr/nos- projets/collecte-du-11novembre