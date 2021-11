"Bravo à l'Autunois-Morvan..." lance Rémy Rebeyrotte

Très heureux que le Projet Alimentaire Territorial de l'Autunois-Morvan, qui s'articule autour de la restauration scolaire et du nouvel abattoir, ait obtenu le soutien de l'Etat à hauteur de 235234 euros. Les circuits courts deviennent de plus en plus une réalité. Pour cela, il faut la volonté de tous les acteurs -merci pour l'approche territoriale de la profession agricole et de sa Chambre en Saône-et-Loire- et les outils de transformation et de conditionnement indispensables et performants.

Ce soutien est une reconnaissance de plus de 10 ans de travail sur ces sujets, comme sur l'économie circulaire, quand peu de territoires étaient encore engagés dans cette nouvelle économie mieux adaptée à la préservation de nos ressources.

Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire