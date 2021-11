Bienvenue à Maël MARTIN JACOB

Maël MARTIN JACOB est né le 28 octobre à la maternité de Chalon-sur-Saône. ll est le troisième enfant après Jade - 7 ans et Noham - 5 ans, de Marie MOUNAT et Vincent JACOB. La maman est éducatrice spécialisée et le papa est programmateur de machines à commandes numériques. La petite famille demeure à Saint-Christophe en Bresse.