AVIS DE DECES - Madame Odile-Raymonde MICHELIN née PY

FARGES-LÈS-CHALON, CHÂTENOY-LE-ROYAL, - BELFORT, PARIS



Monique et Jean-Pierre Pepey,

sa fille et son gendre ;

Sandrine et Fabrice Didier,

Stéphanie Pepey,

ses petite-enfants ;

Célia, son arrière-petite-fille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Odile-Raymonde MICHELIN

née PY

survenu le 2 novembre 2021, à l'âge de 101 ans.

Les obsèques seront célébrées le mardi 9 novembre dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de remerciements.