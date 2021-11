AVIS DE DECES - Madame Claire GUISARD née GROSJEAN

FRAGNES - LA LOYERE



Marie-France et Jean-Marie Besancon,

Daniel et Dominique Guisard,

Michel et Josiane Guisard,

Jacques et Jackie Guisard,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claire GUISARD

née GROSJEAN

survenu le 3 novembre 2021, à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 9 novembre 2021 à 10 heures en l'église de Fragnes.

Fleurs naturelles uniquement.

Claire a rejoint son mari,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Marcel

décédé en 1991.