AVIS DE DECES - Madame Denise GAUDILLERE née DAVOUST

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Michel,

son époux ;

Isabelle et Vianney Bigot, Emmanuel et Karine Gaudillere,

ses enfants et leurs conjoints ;

Emma, Thomas, Amaia, Néréa,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Denise GAUDILLERE

née DAVOUST

survenu le 3 novembre 2021, à l'âge de 77 ans.

Les obsèques seront célébrées le mardi 9 novembre à 15h30 en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Fleurs blanches uniquement.

La famille remercie sincèrement les personnes bienveillantes qui ont accompagné Denise.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.