Charlotte de Turckheim était de passage samedi au Mégarama Chalon

Venue présenter «Mince alors 2!: La rechute» samedi soir en avant-première au Mégarama Chalon, l'actrice et réalisatrice Charlotte de Turckheim nous en dit plus à propos des motivations qui l'ont conduite à réaliser la suite du succès populaire de 2012 dont la sortie officielle est prévue le 22 décembre. Plus de détails et propos recueillis par Info Chalon.