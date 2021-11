Rugby : Chatenoy s’impose face à Saône Seille sur le score de 23 à 8

Troisième match, troisième victoire, face à une belle équipe physique et technique les Châtenoyens ont su prendre le jeu à leur compte grâce à leur esprit collectif et surtout la volonté de bien faire.

Au coup d’envoi du match par le Verdunois Edouard Buisson les hommes du Châtenoy Rugby Club, avec comme capitaine Maxime Bon, se retrouvent quelque peu bousculés par l’équipe de Saône Seille basée à Simandre et doivent passer une bonne dizaine de minutes dans leur camp, concédant comme il se doit les premières pénalités du match. Heureusement à deux reprises, le botteur de Saône Seille ne transforme pas ces pénalités pourtant faciles.

Il faut attendre quasiment la 15e minute pour voir les locaux châtenoyens commencer à mettre en place leur jeu avec en conclusion une tentative de drop de Baptiste Beauviche qui passe sous la barre.

Châtenoy continue son forcing. Sur une pénalité jouée à la main dans les 5 mètres des visiteurs, les locaux concrétisent cette phase de jeu par une essai de Charly Blaise, que transformera Baptiste Beauviche, n°10 du jour. Nous sommes à la 25e minute et le planchot indique un 7 à 0 pour les locaux.

Saône Seille se rebiffe et relance dans le camp Châtenoyens, la défense tient bon et les coups de pied de l’ouvreur châtenoyen donnent de l’air et voir atteindre la 38e minute sur une pénalité aux 25m transformée par Beauviche. La mi-temps est sifflée sur le score de 10 - 0 en faveur du Châtenoy Rugby Club.

Expliquer et maitriser les regroupements

A la reprise les Bressans remettent le couvert en s’installant dans le camp de Châtenoy et concluent par un essai en force, non transformé, à la 44e, leur permettant de recoller au score ( 10 - 5).

Ensuite pendant près de 20 minutes ce seront des pénalités transformées (ou non) qui hacheront le jeu. Souvent liées à des fautes au sol sur des regroupements avec des arrachages qui mériteraient d’être expliqués dans le cadre des nouvelles règles instaurées cette saison. Pourtant réduit à 14 sur carton blanc pour Romain Collin, par deux fois Châtenoy, grâce au pied de Beauviche, réussit deux pénalités ( 51e et 65e), tandis que Saône Seille ajuste la sienne à la 54e. Le score est alors de 16 à 8 pour les locaux.

Châtenoy avec son collectif bien en place, face à une équipe visiteuse réduite à 14 suite à un carton jaune, va inscrire un bel essai de relance à la 71e minute, sur une touche bien construite envoyant Beauviche à l’essai lequel assurera la transformation. Avec un 23 - 8 au tableau d’affichage le Châtenoy Rugby Club conforte son score, tout en terminant ce match comme il avait commencé par une défense intraitable dans ces 22 mètres, résistant aux assauts des visiteurs .

Continuer sur cette voie

Un match qui a donné entière satisfaction à l’entraineur Guillaume Bollereaux : « Les gars ont joué dans le bon sens et surtout ont été très collectif. Ils n’ont rien laissé passer et rien l^cher. Même en l’absence de certains « titulaires », les remplaçants et les hommes du banc ont tous fait le match que l’on attendait face à une équipe de bon niveau physique et technique, pour nous cela était important pour la suite du Championnat. »

Prochain rendez-vous dimanche prochain14 novembre sur le stade de Cheilly-les- Maranges contre les premiers au classement l’Entente Givry-Cheilly, exempte ce dimanche 7 novembre mais présente le long de la main-courante du stade de Châtenoy le Royal. Un match qui définira le premier de poule à l’issue des matchs aller de cette phase de brassage.

A noter la reprise de l’école de rugby ce mercredi 10 novembre à 14h à 15h30, au stade de rugby de Charréconduit, ouverte aux jeunes de 5 à 11 ans.

JC Reynaud