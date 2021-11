ELAN CHALON - Martins MEIERS remplacé par Jonathan AUGUSTIN-FAIRELL

Désireux de modifier son secteur intérieur, l’Elan Chalon est heureux d’annoncer la signature jusqu’à la fin de saison de Jonathan AUGUSTIN-FAIRELL. Cet intérieur tonique, sorti de l’Université de Murray State en 2015 avec un diplôme en justice criminelle, s’est fait une solide réputation en ProB.

Champion de France avec Blois en 2018 (11,7 points et 6,3 rebonds de moyenne en 24’), puis avec Fos sur Mer en 2021 (8,6 points et 4,4 rebonds en 20’), le joueur americano-bahaméen évoluera en tant que Cotonou.

Il remplacera Martins MEIERS prêté au Slask Wroclaw jusqu’à la fin de saison, club avec lequel il disputera l’Eurocup. Martins jouera demain à Aix-Maurienne avant de rejoindre la Pologne mercredi.

Jonathan AUGUSTIN-FAIRELL en bref : Né le 22 juin 1993, à Miami (USA) 2,01m

Intérieur

Palmarès :

Champion de France de Pro B 2017-2018 avec l'ADA Blois

Parcours :

2015/16 : BC Hallmann Vienne (Autriche)

2016/17 : Basket Rouen Métropole (Pro B)

2017/18 : ADA Blois (Pro B)

2018/19 : Cholet (Jeep ELITE) et AS Denain Voltaire (Pro B)

2019/20 : Phoenix Bruxelles (Belgique) et Obras Sanitarias de Buenos Aires (Argentine) 2020/21 : FC Porto (Portugal) et Fos Provence (Pro B)