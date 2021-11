Le personnel du CHS de Sevrey obtient gain de cause après un débrayage massif

C'est un mouvement d'ampleur inédite à l'échelle du CHS de Sevrey. Et ils ont obtenu gain de cause avec le transfert semaine prochaine du patient incriminé.

L'arrivée d'un patient bien connu (lire l'article d'info-chalon.com), de part son parcours de soin et surtout son passé de violent au sein du Centre Hospitalier de Sevrey avait mis le feu aux poudres. Ce lundi , une centaine d'agents hospitaliers a répondu à l'appel lancé par l'intersyndicale, CGT-FO-CFDT. Une première dans l'histoire du combat syndical sur le site de Sevrey. C'est dire l'ampleur de la mobilisation et de la grogne sociale autour de la présence de ce patient dont les actes passés ont laissé un goût amer.

En 2007, les soignants avaient déjà été agressés par ce patient, avant qu'il soit transféré vers l'hôpital du Vinatier dans le Rhône. En 2014, son retour à Sevrey avait été ponctué par un accident hors norme, nécessitant l'intervention des gendarmes et l'arrêt de travail de plus d'une dizaine de soignants. "C'était apocalytique" confie des soignants, se remémorant ce douloureux épisode, où à chaque fois le patient, mesurant plus de 2 mètres pour 160 kilos "met en danger patients et soignants".

Alors lorsque l'individu en question a été annoncé en terme d'arrivée, c'est bien un feu de paille qui a traversé le CHS de Sevrey. "Par solidarité vis à vis du service, on ne pouvait pas laisser passer". Une mobilisation qui a trouvé un écho favorable également au sein de la direction.

Finalement, mis à l'écart pour le bien de tous, et nécessitant une hospitalisation dans une unité de soins pour cas difficile, le patient en question sera transféré vers le Rhône le 15 novembre. Une vraie satisfaction saluée par tous les agents hospitaliers ce lundi.

Laurent Guillaumé