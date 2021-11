L’Amicale Musicale en Bourgogne en concert ce 1er novembre au château de Charreconduit de Châtenoy le Royal.

Les résidents de l’EHPAD d’hébergement temporaire Charreconduit ont assisté, pour leur plus grand plaisir, à un concert donné par l’Amicale Musicale en Bourgogne.

Il régnait une ambiance toute particulière cette fin de matinée dans un des salons du château de Charreconduit ; les résidents avaient pris place, installés en arc de cercle devant les quatre musiciens et musiciennes de l’Amicale Musicale en Bourgogne pour un concert d’instruments à cordes.

Le programme Haydn et Borodin intitulé ̏l’Alchimie musicale˝ a littéralement captivé les auditeurs présents, pas seulement les résidents mais le personnel soignant de service ce matin du 1er novembre. Le « trio Equinoxe » et Camille Théveneau avaient déjà donné un concert le 30 octobre à l’église St Henri du Creusot et un autre le 31 octobre à l’église St Pierre à Chalon.

Un quatuor composé de :

Michaël Riedler, violoniste, est un musicien passionné, il aime se projeter dans des répertoires différents, partager la musique avec les musiciens et les publics de tout horizon. Il a étudié le violon au Conservatoire de Paris (CNSMDP) dans la classe d’Olivier Charlier et de Joanna Matkowska. Il a obtenu son master mention très bien à l’unanimité. Michaël a l’occasion de jouer au sein d’orchestres prestigieux comme l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National d’Ile de France ou l’Ensemble Inter-contemporain. Il joue dans le trio Equinoxe.

Adèle Théveneau, violoncelliste, débute au CRR de Saint-Maur-des-Fossés, à l’âge de 15 ans elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle a étudié successivement auprès de Michel Strauss et Marc Coppey. Elle a obtenu un Master en juin 2021. Adèle a remporté le premier prix des concours Flame, Bellan, Glazounof, et s’est distinguée récemment lors du concours Tremplin dont elle était lauréate. Elle joue dans le trio Equinoxe.

Camille Théveneau, violoniste, commence le violon à l’âge de 6 ans. Elle intègre en 2013 le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon puis celui de Paris. Elle en est diplômée d’un master d’interprétation depuis juin 2018. Camille se produit régulièrement en concert, en tandem avec sa sœur, et au sein du duo con Fuoco (violon-piano). Elle se perfectionne actuellement à l’Universität der Künste de Berlin dans la classe de Mirijam Contzen.

Elle a intégré en septembre 2021, l’opéra de Berlin pour les deux années à venir.

Noémie Pouille-Guézénec, altiste, a obtenu son DEM d’alto mention très bien à l’unanimité du jury au CRR de Paris en 2013. Elle s’est produite en concert dans la grande salle de la Philharmonie en quintette avec piano avec Marie-Josèphe Jude et en quatuor en 2017. Elle a aussi joué plusieurs fois pour l’association caritative « Colline en Ré » et les Virtuoses du Cœur. Elle fait également partie du trio Equinoxe.

Après ce magnifique concert, les musiciens ont présenté leur instrument et ils ont expliqué aux personnes âgées les différences entre les divers modèles de la famille des violons, du plus aigu (le violon) au plus grave (l’alto) sans oublier le violoncelle qui, lui, est facilement reconnaissable.

Ce concert n’aurait pas pu avoir lieu sans les efforts réalisés par l’ensemble du personnel de la résidence. Une belle initiative de plus en direction des résidents qui ont beaucoup apprécié cette distraction.

C.Cléaux