Le club de lutte de Champforgeuil à nouveau à l'honneur

Le club de lutte de Champforgeuil est de nouveau à l'honneur avec la belle médaille de bronze de Marie Lou MISERERE aux championnats de France juniors à Saint Yreiex la Perche, le week end dernier. Marie Lou, après avoir perdu contre la future championne de France, a brillamment remporté tous ces combats pour monter sur la 3ème marche du podium.

Félicitations également à son papa et entraîneur Christophe qui l'a coaché lors de cette compétition.

Après le titre de vice champion de France de Thibault BRUANDET et la performance de Marie LOU, le Président Alain JORLAND peut être fier des excellents résultats des lutteuses et lutteurs de Champforgeuil.