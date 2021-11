AVIS DE DECES - Madame Denise MORIN née LAUQUIN

ALLEREY-SUR-SAÔNE, - SAINT-DÉSERT



Evelyne et François Gobin,

Colette et Emmanuel Alberti,

Jean-Marc et Béatrice Morin,

Thierry et Maryline Morin,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Robert et Marceline Lauquin,

son frère ;

Marceline Brossard,

sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise MORIN

née LAUQUIN

survenu à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 10 novembre à 14h30 en l'église d'Allerey sur Saône.

La famille tient a remercier l'ensemble du personnel de l'EHPAD Nicole Limoge de Ciel.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Gaby

décédé en 2014.