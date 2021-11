Un an de travaux pour les quais de Saône entre Chalon sur Saône et Saint-Rémy

A compter de la semaine prochaine, c'est une expérimentation sur 15 jours qui va être menée du côté de la route de Lyon, longeant les quais entre le rond-point Californie et pour le moment jusqu'au Pont des Dombes. A partir de cette phase de test, le Grand Chalon entend valider sa réflexion sur la question des tourne-à-gauche afin d'accéder aux commerces le long des quais. Ce mardi matin, accompagné de Florence Plissonnier, Sébastien Martin a dévoilé la nature des aménagements qui interviendront à compter du printemps prochain. Des travaux dont la durée préliminaire est d'un an et qui débuteront au printemps prochain.

A terme, la largeur de la chaussée qui est aujourd'hui de plus de 9m se réduira pour passer à un peu plus de 6 mètres, avec un décalage de celle-ci plus à l'intérieur, laissant le champ libre le long de la Saône pour les aménagements piétoniers et cyclables. Un aménagement qui concerne toute la longueur entre le rond-point Californie et la Sucrerie Blanche.

La circulation aujourd'hui autorisée à 70 km/h passera dès lors à 50 km/h, histoire de sécuriser au maximum les abords de Freyssinet, dont les aménagements sportifs sont particulièrement plébiscités, alors que cette artère majeure de l'agglomération voit 10 000 véhicules/jour la parcourir.

Les aménagements ont été travaillés en amont avec le tissu associatif dont VéloSurSaône.

Laurent Guillaumé

Début de mise en place des séparateurs de voie à partir de 5h le lundi 15 novembre 2021 jusqu'à 8h route de Lyon entre giratoire commune de Saint Rémy et Pont des Dombes

Donc fermeture totale de la voie de 5h à 8h le lundi 15 novembre 2021

Depuis Chalon déviation par la rue Maugey, la Grande Rue Saint Cosme , l'avenue Pierre Mendès France, l'avenue Charles de Gaulle

Depuis le giratoire de la commune de Saint Rémy déviation par l'avenue Charles de Gaulle, l'avenue Pierre Mendès France, la Grande Rue Saint Cosme