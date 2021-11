Hôtel de Chailly (Montreux), un havre de paix pour une petite escale très sympathique à découvrir

Si vous venez à séjourner à Montreux (à environ 3 heures de Chalon/Saône par autoroute), une très belle ville, n’hésitez pas à séjourner à l’hôtel de Chailly où l’accueil est fort sympathique et l’établissement facile d’accès (sortie d’autoroute Montreux).

Vous y trouverez un centre d’hébergement très classe à tarif modéré pour des prestations de qualité. Personnel très disponible et à votre écoute, propreté des chambres indiscutable, petits déjeuners et déjeuners copieux, vue sur le lac Léman et ses montagnes… Le temps d’un weekend vous passerez un excellent moment !

J.P.B