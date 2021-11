Fo Action Sociale 71 a tenu son assemblée générale

L’ Assemblée Générale du Syndicat Départemental Force Ouvrière 71 a eu lieu vendredi 5 novembre dans les locaux de l’Union Locale FO de Chalon s/s, sous la présidence de Nathalie CALLANQUIN, trésorière adjointe de la fédération Nationale de l’Action Sociale FO, et François BUCAILLE, secrétaire général de l’Union Départementale 71.

Cette AG a permis de faire le bilan des actions réalisées, et de rappeler le positionnement de la fédération de l’Action Sociale, notamment la transposition de la loi Ségur : 183€ pour tous, les salariés de l’action sociale étant les éternels oubliés ; de pérenniser cette prime et non pas l’assujettir au financement ou non des conseils départementaux, et de l’indexer à la valeur du point, ce qui n’est pas le cas actuellement. Au niveau des Conventions Collectives Nationales du secteur, la fédération Force Ouvrière se positionne contre la Convention Collective Unique, synonyme à son sens du démantèlement des conventions collectives existantes, et de la suppression des acquis.

Au niveau des établissements, on constate la détérioration des conditions de travail (le budget et le management qui l’emportent sur un accompagnement éducatif de qualité), ce qui ajouté à l’absence de revalorisation des salaires, rendent la profession peu attractive.

Enfin la trésorière-adjointe nationale alerte sur la mise en danger du paritarisme, qui constitue un des meilleurs moyens d’attaquer les syndicats.

L’assemblée générale s’est conclue sur l’élection du nouveau bureau.

Photo : une partie du nouveau bureau, Nathalie CALLANQUIN trésorière adjointe de la FNAS-FO, François BUCAILLE secrétaire général de l’UD FO 71.