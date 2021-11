Des masques blancs en marge du dernier spectacle de Jérémy Ferrari devant la Salle Marcel Sembat

Par solidarité avec le personnel soignant, quatre militants masqués se sont rendus pour une action devant la Salle Marcel Sembat, alors que de nombreux Chalonnais et Grand Chalonnais faisaient la queue pour assister au dernier one-man-show personnel, émouvant et surtout très drôle du talentueux et énergique humoriste Jérémy Ferrari, «Anesthésie Générale». Un spectacle fidèle à son comique noir, grinçant, cynique et tordant où il se livre sans concession aucune et s'attaque au système de santé . Plus de détails avec Info Chalon.

Après les géniaux «Hallelujah Bordel !» sur la religion et «Vends 2 pièces à Beyrouth» sur le terrorisme qui a attiré plus de 300 000 spectateurs en salles, Jérémy Ferrari signe son grand retour et ça fait du bien! en choisissant cette fois-ci de s'attaquer avec intelligence et férocité au système de santé pour son nouveau one-man show intitulé «Anesthésie Générale».



Mais c'est sans doute avec lui-même que l'humoriste est sans doute le plus violent. De sa tentative de suicide à son alcoolisme passé, sans oublier sa cure, il se montre sans concession avec ses propres démons, qui l'ont amené au bord du gouffre.



Un nouveau spectacle dans la droite ligne de ce qui fait la réputation de Ferrari, à savoir de la provocation, des sujets qui fâchent mais surtout, du rire!



Jamais à court d'idées, le comique à l'humour noir, grinçant mais surtout tordant, qui n'a pas sa langue dans sa poche, propose également «État d’urgence», un jeu de cartes stratégique sur la crise sanitaire qu'il a conçu avec Mickaël Dion.



Sorti le 28 octobre, le jeu qui retrace un an et demi d'épidémie est vendu chez Dark Smile Shop pour 18,95 euros et son extension «Pass sanitaire» à 5,95 euros.



En tournée dans toute la France, Jérémy Ferrari était de passage dans notre ville à la Salle Marcel Sembat ce mercredi 10 novembre à 20 heures 30.



Mais ce n'est pas son excellent one-man show qui nous intéresse ici et dont le retour est prévu prochainement dans nos colonnes mais ce qui s'est passé en marge...



En effet, quatre opposants au pass sanitaire se sont rendus sans esclandre aux abords de la Salle Marcel Sembat alors que les spectateurs faisaient la queue pour accéder à la salle du spectacle.



Affublés de masques blancs et de pancartes appelant à s'affanchir du pass sanitaire ou rappelant la suppression de 5700 lits d'hôpital en 2020 et le Pfizergate, ils disent agir par solidarité avec le personnel de santé.



Si bon nombre des spectateurs affichaient une grande indifférence, certains ont échangé avec les militants. Quelques uns pour en savoir plus, d'autres pour leur rappeler qu'ils étaient là avant tout pour rire et «pas là pour se prendre la tête avec ces co...ries ce soir», comme dira une femme excédée après qu'on lui ait fait le reproche de s'être fait vaccinée.



«Je fais comment avec mon boulot si je suis pas vaccinée? Désolé mais moi, j'ai une famille à nourrir et si je dois me faire la 3ème dose, je la ferais sans hésiter pour garder mon travail. Je n'aime pas ça non plus mais je n'ai pas le choix!», nous explique-t-elle.



Petit lot de consolation pour nos quatre militants, une ou deux personnes les ont applaudi.



Déterminés à poursuivre leur combat, ces opposants au pass sanitaire promettent d'autres actions du même type.



Pour rappel, ce mercredi, aucune terrasse sauvage était prévue sur la Place de l'Hôtel de Ville.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati