Vendredi 11 décembre, tous à vos téléphones pour soutenir Chloé Galissi à l’élection de Miss France

Chloé Galissi est chalonnaise d’adoption et son rêve est de devenir Miss France alors nous avons toutes les raisons de soutenir à fond sa candidature pour la grande soirée exceptionnelle qui se profile vendredi 11 décembre du côté du Zénith de Caen (Normandie) à l’occasion de cette grande soirée de Miss France 2021-2022.

A cette occasion, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, assisté de Miss Bourgogne chalonnaise, avait décidé avant son grand départ pour préparer l'élection de Miss France 2021-2022, de faire un point presse à 17h au Salon d'honneur de l’Hôtel de Ville.

Le Premier Magistrat de Ville en profitait pour informer que toutes les chalonnaises et les chalonnais étaient invités à se retrouver autour de cette élection le 11 décembre au soir à la Salle Marcel Sembat, afin de vivre ensemble ce concours qui sera retransmis sur écran géant.

Extraits des discours prononcés :

Gilles platret : « Je suis très heureux que vous ayez répondu à notre invitation. C’est un moment important pour nous, nous avions eu l’occasion de vous recevoir Chloé à l’Hôtel de Ville et peu de temps après la belle nouvelle de votre élection Miss Bourgogne et aujourd’hui, la ville de Chalon/ Saône s’engage à vos côtés. Elle le fait résolument parce qu’on y tient absolument ! Parce que si demain, ce qui n’est jamais acquis d’avance mais tous nos espoirs vont dans ce sens là, vous devenez la plus belle ambassadrice de France, que vous soyez aussi celle de Chalon-sur-Saône […] Nous savons votre histoire d’amour avec cette ville et nous savons que vous allez la porter dans vos bagages. (Le maire annonçait le programme de préparation avant de reprendre) Nous, on vous demande à vous tous, de vous impliquer aux côtés de Chloé, dans cette aventure et on appelle toutes les chalonnaises et les chalonnais et au-delà à soutenir la candidature de Chloé le 11 décembre au soir. De notre côté, nous allons le faire par un certains nombres de supports (réseaux sociaux, affiche sur la façade de la Salle Marcel Sembat, banderole sur le balcon de l’Hôtel de Ville (du 6 au 13/12)… ».

Chloé Galissi : « Bonjour à tous. Je voulais vous remercier d’être présents et de me suivre dans cette aventure qui est assez unique et magique. Je voudrais vraiment remercier Monsieur le Maire qui m’avait déjà accueilli une 1e fois lors de mon élection de Miss Bourgogne. Sachez que c’est toujours un plaisir pour moi de venir et de me sentir soutenue par toute une ville. J’adore ma région Bourgogne mais je n’ai pas choisi Chalon pour rien car je suis très heureuse d’être chalonnaise comme je suis très heureuse de partir lundi pour l’aventure de Miss France. J’aurai besoin de votre soutien, de tous les soutiens possibles donc merci à tous ! ».

Une question a été posée par Info-chalon à Chloé :

Quel message lancez-vous ce soir aux chalonnaises et chalonnais ?

« J’aimerais bien qu’ils continuent de me soutenir à fond et qu’ils soient toujours derrière moi. Comme je l’ai dit, Chalon, c’est une ville que j’ai choisie avec mon cœur ! Je travaille ici et j’ai toujours dit que plus tard j’allais vivre ici. C’est d’ailleurs ce que j’ai déjà fait depuis mes 18 ans. J’aimerais leur dire aussi que je vais me donner à 300% dans cette aventure et après, c’est la part du destin qui fera le reste ! ».

Lors de cette conférence de presse, on notait la présence de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation

J.P.B