Rugby : les U18 de Bourgogne Franche-Comté qualifiés pour la Finale B de l’Amicale du Tournoi des VI Nations

Le terrain de rugby de Charréconduit à Châtenoy le Royal accueillait ce mercredi 10 novembre, 27 juniors U18 afin de sélectionner 22 d’entre-eux pour aller jouer la Finale B à Rueil-Malmaison en région Ile de France, ce week-end du 13 et 14 novembre 2021.

Une compétition nationale organisée par l’Amicale du Tournoi des VI Nations qui engagent toutes les ligues régionales, dans un premier temps dans une phase de brassage ou seuls les premiers et seconds de poules se rencontrent dans le Tournoi final. Les premiers jouant la Finale A et les seconds la Finale B.

Pour la Finale A le titre se jouera entre les U18 de Provence Alpes Cote d’Azur, Grande Aquitaine, Occitanie et la Finale B entre la Bourgogne Franche-Comté, les Pays de Loire et la Bretagne.

Ce sont donc 27 Juniors U18 venus de Baumes les Dames (25); Beaune, Nuits St Georges et Genlis (21); Toucy, Auxerre, Sens (89) et de Chalon-sûr-Saône, Mâcon, XV Charolais, Tournus et Sâone-Seille (71).

Ils se sont entrainés sous la direction de Baptiste Frangne et de Lucas Gilgenkrantz. La délégation est encadrée par André Bougeon, responsable des sélections en Bourgogne Franche-Comté, aidé par Philippe Léger comme dirigeant accompagnateur et membre du Bureau Fédéral.

JC Reynaud