Rassemblement départemental de rugby pour les U15 féminines

Samedi dernier ,le CODEP 71 Rugby , a organisé un rassemblement départemental féminin U15 à St Gengoux le National. 36 filles sur la journée furent présentes.

Le matin fut dédié à un jeu de cohésion dans la cité médiévale forte de son histoire et son patrimoine de St Gengoux le National, autrefois Jouvence et St Gengoux le Royal... À travers ruelles pavées et escarpées, passants, commerçants, les filles par groupe de 9 se sont attelées à l'itinéraire d'une course d'orientation pour dénicher des boîtes cachées dans le centre ville pour l'occasion, détenant ; informations, anecdotes sur l'histoire de la ville, mais aussi un peu de culture rugby féminin. Chaque équipe était munie d'un journal de bord, dans lequel se trouvaient des questions et défis à entreprendre sur le parcours. Chaque groupe était accompagné par une personne de l'encadrement.

La métaphore fut de dire aux filles, que pour connaître un village, et l'apprécier, il faut parfois lui témoigner de sa curiosité et ses initiatives, à l'instar d'une équipe de rugby féminin en construction... S'intéresser au groupe qu'elles forment dès à présent, pour se dire que dans le temps, il y a quelque chose de beau à entreprendre ensemble. Encourager l'autonomie, la prise de responsabilité, l'audace individuelle et collective pour favoriser l'épanouissement de chaque fille au sein de ce sport et ce collectif !

Une grande partie de l'histoire de St Gengoux est dorénavant dans leur tête, et un prémices de l'histoire au féminin du groupe U15 2021/2022 entre leurs mains !

Après une pause méridienne bien méritée (merci aux loisirs de St Gengoux pour le prêt de leur club house), le groupe s'est retrouvé, crampons aux pieds, pour jouer au rugby !

Une phase d'échauffement, suivi d'une phase d'ateliers (passe, placage, duels/attitudes combats, jeu au pied/réception) et de matchs, ont composé et clôturé cette belle journée.

On espère voir la totalité du groupe présent ce samedi 6 novembre, dans le bus financé par le CD71 pour Migennes le 20 Novembre, à l'occasion du 2nd challenge fédéral féminin.

Le 20 est une date ouverte à toutes les licenciées et non licenciées ! Rien n'est figé, si vos filles n'ont pas encore essayé c'est le moment, qu'elles n'hésitent pas à se rapprocher d'un club du département, ils seront vous orienter, et renseigner pour le 20 Novembre.

Merci à toutes les personnes présentes lors de cette journée pour leur convivialité, partage, et enthousiasme !

À commencer par les 36 filles présentes, les encadrants (Marguerite Foucard, Marine Borgeot, Jérôme Naudin, Jawhara Alilou, Laura Dechemardin), le CD71 (Xavier Merle, Morgan Barault), les parents ayant accompagné leurs enfants, mais aussi la municipalité de St Gengoux pour la mise à disposition de leurs infrastructures, et la carte itinérante de leur centre ville disponible sur leur site internet.

Assez parlé, place aux photos...!