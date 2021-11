Amary'Liss fête son vingtième anniversaire à Saint-Marcel

"C'est mon premier bébé" s'amuse à préciser Marie Delarche, la patronne des lieux même si ses trois amours restent ses garçons. Native de Saint-Marcel, c'est tout naturellement sur cette commune qu'elle choisit de s'installer à son compte à l'âge de 24 ans. Et depuis la motivation, l'envie de satisfaire ses clients, de se former, d'apprendre et de former les autres, ne s'est jamais démenti malgré les années qui passent. A ses côtés, c'est Mélanie qui l'a rejoint depuis maintenant 7 ans, histoire de répondre à toujours plus de sollicitations. Amary'Liss propose toutes les formules de maquillage, de soins du corps personnalisés et de maquillage. Une recette qui a trouvé son succès avec une clientèle qui dépasse allègrement les limites communales.

Travaillant avec la marque française Sothys depuis 5 ans, elle proposera prochainement une gamme bio dans l'esprit qui la caractérise. A noter que le salon de beauté propose également toute une série de bijoux fantaisie, de sacs en cuir italie et autres objets, "tous sélectionnés avec le plus grand soin et uniques en leur genre".

Après des mois COVID, le salon a réouvert à plein régime en mai dernier, et le résultat d'une solide réputation a fait le reste.

Rendez-vous préférable - 03 85 96 62 03 - 17 Place du 4 septembre - Saint-Marcel - Parking gratuit à proximité.

Laurent Guillaumé