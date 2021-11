Les Travaux du Futur Burger King de Chalon/Saône commencent !

Les travaux de Burger King, prévu en lieu et place de Memphis Coffee à Chalon/Saône Sud, débutent la semaine prochaine.

Intérieur comme extérieur seront entièrement refaits : cuisine, mobilier, déco adaptés aux codes de l’enseigne qui en cette année 2021 a revisité son identité visuelle en reprenant son enseigne d’il y a 50 ans. Un logo au style vintage composé des 2 Buns, des couleurs rouge et orange qui symbolisent passion et esprit libre en accord avec les valeurs Burger King.



L’ouverture du Burger King de Chalon/Saône est prévue fin du 1er semestre 2022.



Les « BK ADDICTS » du fameux « Whopper » devront patienter quelques mois avant de pouvoir déguster ce hamburger composé (pour celles et ceux qui ne connaissent pas) d’un pain toasté et moelleux aux graines de sésames, d’un steack de bœuf grillé à la flamme, de tomates, laitue, oignons émincés, cornichons croquants, assaisonné de mayonnaise et ketchup.