Chalon sur Saône accueille le Festi'Bière ce week-end

Animation musicale tout le week-end du 13 et 14 novembre 2021 par Burgundy Pipers. Concert samedi à 19h de Replay et dimanche à 15h concert des Baluchards. Démonstration de brassage les deux jours avec le Beer Truck des Alpes. Le Parc des Expositions de Chalon sur Saône va rythmer au son du houblon, des blondes, des brunes... Les amoureux de "mousse" ont rendez-vous avec de très nombreuses animations pour cette 2e Edition du Festi'Bière avec une vingtaine de brasserie artisanale venue de toute la France. Un événement porté à l'origine par deux familles passionnées par la bière et qui ont su transformer leur passion en un événement unique en son genre.

Dégustation et restauration sur place dont choucroute, saucisson cuit, escargots, œufs en meurette. Présence également d'artisanats du cuir, bijoux, couture, maroquinerie.

Attention accès sur présentation d'un pass sanitaire- le port du masque à l'intérieur n'est pas obligatoire.

Dimanche après-midi, les chalonnaises Lara Lebretton et Anaïs Jacquot respectivement 2ème et 3ème dauphine de Miss Bourgogne 2021 seront au parc des Expositions

Entrée 4€ / jour à partir de 16 ans - samedi 11h-23h / dimanche 11h-19h