C'est la première fois que l'association chalonnaise a mené cette action sur Givry, où une section locale, baptisée « Givry et Côte Chalonnaise ». a été créée récemment.

L'association VéloSurSaône, qui a été créée en 2007, a pour objectif de promouvoir une mobilité urbaine, respectueuse de l'environnement et de tous les usagers et d'encourager l'usage de la bicyclette dans l'espace urbain, au travers d'une pratique fonctionnelle, sécurisée et conviviale. »

Depuis plusieurs années, l'association propose aux cyclistes chalonnais de réaliser gratuitement des « diagnostics visibilité » . Ces vérifications sont proposées dans le cadre de l'opération nationale «Cyclistes Brillez ! » , qui est toujours programmée la semaine qui suit le changement d’heure. Car selon le Président de l'association, Jérôme Rémy, « on constate que le nombre d'accidents augmente très sensiblement dans le mois qui suit ce changement. »

Chaque cycliste peut ainsi tester la visibilité de son vélo, puis le remettre aux normes grâce au matériel que leur offre l'association : phares avant et arrière, catadioptres et gilet. L'association les équipe aussi d'équipements non-obligatoires, mais tout aussi utiles, comme un écarteur de danger, un brassard et un clip de pantalon.

Après Chalon sur Saône, où l'association a réalisé la semaine dernière une quarantaine de diagnostics, elle s'est installé pour la première fois à Givry, devant le collège du Petit Prétan.

Le petit groupe de bénévoles a ainsi pu exécuter une quinzaine de diagnostics, pendant lesquels ils ont fait de la prévention auprès des jeunes, qui n'ont pas forcément compris l'importance d'être bien visibles pendant leurs déplacements en bicyclette.

Ils en ont aussi profiter pour leur rappeler, ou leur apprendre, que l'absence de certains équipements pouvait entraîner des amendes. Comme par exemple l'absence du port de gilet à bandes réfléchissantes, qui peut être sanctionnée par une amende de 35 euros.

L'opération s'est ensuite poursuivie par une déambulation lumineuse d'une dizaine de cyclistes dans les rues du village

Pour tout renseignement sur l''association VéloSurSaône : http://velosursaone.blogspot.com