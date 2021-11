AVIS DE DECES - Madame Jeanne, Marie-Thérèse VALOT née LAMY

CHALON-SUR-SAÔNE



Agnès et Alain,

sa fille et son gendre ;

Dimitri et Mattéo,

ses petits-enfants ;

Simone et René,

sa sœur et son beau-frère ;

Mireille et Albert, Marie-Claire, Chantal et Diégo,

Jean-Michel,

ses nièces et neveux,

ainsi que leurs enfants ;

Bernard, Elisabeth, Marie et Denis, son beau-frère, ses belles-sœurs et son neveu ;

parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeanne, Marie-Thérèse VALOT

née LAMY

survenu le 8 novembre 2021,

à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 16 novembre, à 14h45, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

La défunte repose à la chambre funéraire de Roc-Eclerc à Saint-Rémy.

La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital et de la Clinique Sainte-Marie pour l'aide et les soins prodigués.

Condoléances sur registres.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Jean