Les frelons asiatiques avaient investi l’arbre vers le poste de transformation EDF rue Ernest Renan aux Charreaux. Attention aux risques de prolifération à la sortie de l’hiver.

Le nid était de la taille d’un gros arrosoir selon un propriétaire proche de l’arbre situé sur le domaine public juste à côté du poste EDF. Il a été repéré par une jeune fille qui l’a signalé à son grand-père. Celui-ci a alerté les pompiers.

Photo Google map : arbre rue Ernest Renan

Le constat est que ce nid était l’habitat de frelons asiatiques et qu’il était indispensable de l’éradiquer rapidement. Le SDIS a procédé à l’enlèvement du nid le jour même sauf que bon nombre d’insectes n’étaient pas à l’intérieur du nid et ils ont eu tôt fait de s’installer sous les tuiles des habitations voisines.

Info Chalon a rencontré Monsieur Caillet où les insectes se sont installés. Il a pris contact avec le Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Saône et Loire (GDSA). Ils sont venus voir la situation vendredi 5 novembre et ils ont conseillé à Mr Caillet d’installer des pièges. Le piégeage a déjà permis de capturer plus de 150 frelons en quelques jours. Avec le refroidissement d’automne, ils sont devenus de plus en plus difficiles à prendre et le risque est de les voir ressortir à la fin de l’hiver.

Dès février, il faudra être très vigilant et les piéger rapidement avant qu’ils ne se reproduisent et que des milliers d’individus s’installent et continuent à se multiplier.

Les frelons asiatiques s’attaquent aux abeilles et déciment entièrement les ruches. C’est un véritable fléau pour les apiculteurs.

C.Cléaux