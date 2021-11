Seniors golfeurs de Chalon : encore une saison perturbée par le Covid-19

Alors que le président de la République Emmanuel Macron, dans une allocution télévisée très attendue, s’apprêtait à faire le point sur la crise sanitaire, les seniors golfeurs de Chalon, lors de l’assemblée générale de leur association, ont dressé le bilan de la saison. Pour la seconde année consécutive, le Covid-19 a joué les trouble-fêtes. Mais, et on ne peut que s’en réjouir, moins que l’an passé.



Une baisse de la participation générale

Dans son rapport moral très détaillé, le président Renaud Boucharlat a ainsi rappelé que le traditionnel tirage des rois, premier événement de l’année, a été annulé en janvier. De même que la sortie de deux jours au Golf de Saint-Clair, en Ardèche. Autre conséquence de l’épidémie, les repas d’après compétition ont été supprimés en raison des contraintes sanitaires très strictes en vigueur... et, quand on sait ce que représente l’importance de la convivialité au sein de l’association, on ne peut que souhaiter que les seniors golfeurs chalonnais puissent se retrouver très vite à table. Enfin, le Coronavirus y est certainement pour quelque chose, on a enregistré une baisse de la participation générale aux vingt-huit parties organisées cette saison. Une saison qui a débuté par un index le 6 avril et qui s’est achevé par une rencontre avec le Golf de la Commanderie le 26 octobre.

Par contre, la sortie annuelle au Golf du Beaujolais le 31 août et les rencontres en réciprocité avec les Golfs d’Autun, de La Commanderie , et de Beaune Levernois n’ont pas été déprogrammées.



97 adhérents en 2021

Cette année le nombre d’adhérents a été de 97. Il était de 113 en 2019 et celui des inscrits chez les seniors golfeurs de Bourgogne Franche-Comté a été de 45. « Comme on se l’imagine, il a été difficile de recruter et de faire venir certains » a indiqué le président Boucharlat, faisant contre mauvaise fortune bon cœur.

Côté trésorerie, les finances sont saines... et Daniel Boulay, trésorier de l’association, a eu le plaisir d’annoncer à l’assistance que le prix de la cotisation ne changeait pas : en 2022 il sera à nouveau de 25 €.



L’assemblée générale, à laquelle assistait Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, a été l’occasion de la réélection à l’unanimité au sein du conseil d’administration de Daniel Boulay, Michèle Contamine et Alain Rolland et de l’élection également à l’unanimité à ce même conseil d’administration des trois Philippe : Philippe Landrot, Philippe Marc et Philippe Trémeaux.



Le challenge Amplifon revient à Chalon

Le coach Pierre Guyon a pris la parole pour commenter les résultats enregistrés en 2021. Chalon est allé en finale du match play, qui rassemble tous les clubs de Bourgogne Franche-Comté, tombant avec les honneurs face à l’armada de Dijon Bourgogne, véritable PSG de la compétition. Troisièmes des qualifications, les Chalonnais avaient auparavant pris le meilleur sur Besançon en quarts de finale et sur Quétigny en demi-finales.



Déception au top 6, où Chalon n’a pas réussi à se qualifier pour l’édition 2022, finissant septième derrière Beaune Levernois, Autun, Chailly, Dijon Bourgogne, Avoise et Quétigny. Pour la petite histoire, Chalon, qualifié pour l’édition 2021, s’est classé cinquième, le grand vainqueur étant Chailly.



« Amplifon, c’est un peu notre compétition » a souligné Pierre Guyon. Vainqueur en 2019, Chalon a récupéré le titre dans ce challenge, qui réunit aussi Besançon, Dijon Bourgogne et Quétigny. Grâce notamment à un exploit d’Annie Poinard dans une des manches du tournoi.



Pierre Guyon est revenu sur le championnat de France par équipes promotion B vétérans, qui a réuni vingt-huit équipes et qui s’est déroulé du 7 au 9 septembre au Golf du Clou, à Villars-les-Dombes. Chalon a raté d’un point le cut pour une qualification en huitièmes de finale.



Enfin le match-play de l’association, qui s’est disputé tout au long de la saison a vu le succès de Dominique Boulisset, le finaliste étant Philippe Landrot.

Gabriel-Henri THEULOT