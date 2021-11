Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : ‘Couture’, un magasin de prêt-à-porter pour hommes à Chalon-sur-Saône

Un nouveau magasin pour homme vient d’ouvrir ses portes ce samedi 13 novembre, 9 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône. Dans cette boutique, découvrez, la collection automne / hiver et un très grand choix de sweats, blousons… ainsi que de nombreux accessoires.

Ce nouveau lieu, dédié aux hommes, privilégie les marques italiennes et françaises telles que : ‘Uniplay et Aarhon’ (arrivages chaque semaine). Tout en apportant une grande attention à la qualité et au détail, cette boutique ouvre ses portes aux hommes élégants, stylés et modernes à la fois. Dans ce beau magasin, Hamdi, propose à sa clientèle une sélection de vêtements, aux matières confortables et tendance.

Actuellement, ce magasin est en mode découverte tous les samedis de novembre et il sera ouvert en décembre de 10 heures à 19 heures du mardi au samedi.

J.P.B