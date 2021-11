Après les aménagements du quai des messagerie, de la place du Port Villiers et de Gambetta, cap sur la rénovation des quais de la Poterne et Sainte Marie

Lundi, à 9 heures 20, à l’angle des quais de la Poterne et Sainte Marie à Chalon-sur-Saône, se tenait une conférence de presse sur l'aménagement et les travaux de réaménagement afin d’embellir la traversée de Chalon-sur-Saône par le long de Saône !

Des travaux qui seront réalisés en respectant l’environnement et certains points que le 1er Magistrat de la ville veut imposer pour respecter ses engagements : Végétalisation, éclairage public uniformisé, voie verte piéton/cycliste, rénovation de chaussée, sanitaires, enfouissement des déchets, limitation de vitesse, passages piétons adaptés aux personnes à mobilité réduite…

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « Nous avons souhaité faire un point qui soit un point d’anticipation d’une procédure que nous allons lancer sur la rénovation des deux quais et c’est pour cela, que l’on se trouve ici à la jonction des deux à la fois, c'est-à-dire le quai de la Poterne et le quai Sainte Marie. On a dans la continuité des quais, rénovés le Port Villiers, le quai des Messageries et actuellement le Quai Gambetta avec ce que va faire le Grand Chalon avec l’entrée de la ville depuis Saint Remy et Californie, nous on veut maintenant finir l’ensemble de la traversée de Chalon par le long de la Saône et donc nous attaquer à cette dernière partie. A ce titre là, nous allons lancer l’ensemble des procédures et donc la phase de consultation de maitrise d’œuvre car avant de nous lancer dans des chantiers aussi importants, d’avant les phases de travaux, il y a un travail préalable énorme afin de choisir celui qui va suivre et coordonner au nom de la ville l’ensemble du chantier. Donc cette consultation de maitrise d’œuvre que l’on va lancer, on la lance grâce à vous. On est sur une linéaire qui est très large pour le quai de la Poterne avec une emprise des études de travaux qui porte sur 8500 m2 (désignation des travaux à réaliser) […] et la partie Sainte Marie avec un volume plus important de 14 000 m2 (désignation des travaux à réaliser) […] concernant la réalisation des travaux elle se fera de la façon suivante : Consultation de Maitre d’œuvre jusqu’au 1 janvier 2022, Etude de Maitre d’œuvre et de conception Poterne / Sainte Marie 1er semestre 2022, Etude Maitrise d’œuvre Poterne 2ème semestre 2022, consultation travaux et préparation des travaux du quai de la Poterne 3ème trimestre 2022 et travaux du quai de la Poterne 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. Etude Maitrise d’œuvre Quai Sainte Marie 2ème trimestre 2023, consultation travaux et préparation des travaux du quai Sainte Marie 3ème trimestre 2023 et travaux du quai Sainte Marie 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024. Le Budget prévisionnel du coût total des travaux s’élève à 5 800 000 euros HT , 2 700 000 euros pour le quai de la Poterne et 3 100 000 pour le quai Sainte Marie. Actuellement les travaux des quais Gambetta avancent bien et après avoir pratiquement terminé le côté droit, les travaux vont commencer côté Saône pour être terminés complètement fin juin. Je vous remercie ! ».

Lors de cette conférence de presse, on notait la présence d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Michel Chevalier et Lionel Pommier du service Etude et ingénierie…

Détails des travaux :

Périmètre des études et travaux, Quai de la Poterne : L'emprise des études et travaux porte sur 8 500 m², intégrant le quai de la Poterne, le carrefour Poterne/pont Saint-Laurent, la rue des Cochons de Lait, la place Armand-Caillat et la rue de la Poissonnerie. Quai Sainte-Marie, l'emprise des études et travaux porte sur 14 000 m², intégrant le quai Sainte-Marie, la place Sainte-Marie, le carrefour Poterne/rempart Sainte-Marie, la rue de Traves et la rue de Germigny.

Principe d’aménagement : Aménagement du quai de la Poterne dans la continuité du quai des Messageries du front bâti aux quais de Saône. Aménagement du Quai Sainte-Marie du front bâti jusqu’aux quais de Saône.

Besoins fonctionnels opération quai de la Poterne :

Voirie urbaine à traiter dans la continuité du quai des Messageries en zone 30

Quai de la Poterne : Traitement à réaliser jusqu'au pied des façades , aménagement à prévoir jusqu'en limite de la zone en pierres naturelles rue du Pont, aménagement du quai analogue à celui du quai des Messageries, garde-corps du mur de soutènement à remplacer, garde-corps côté Saône à remettre aux normes, continuité voie verte à prévoir sur le quai pour le cheminement vélo, arrêt de bus côté façades à implanter sur chaussée devant Maison de la Famille, arrêt de bus côté Saône existant près du pont St-Laurent à déplacer sur chaussée face à la Maison de la Famille, espace devant l'Espace Santé Prévention à végétaliser, éclairage public analogue à celui du quai des Messageries.

Zone de stationnement quai de la Poterne : Très utilisée, à maintenir et à aménager avec végétalisation et arrêt minute pour bureau de tabac à prévoir. Carrefour quai de la Poterne/rue du Pont/quai des Messageries/pont Saint-Laurent : A intégrer dans aménagement.

Rue des Cochons de Lait : A traiter jusqu'en limite de zone en pierres naturelles. Place Armand-Caillat : A intégrer dans périmètre, points d'apport volontaires existants en aérien à prévoir en enterré, sanitaire existant sur la place à remplacer. Rue de la Poissonnerie : Reprise enrobés à prévoir. Stationnement entre rue de la Poissonnerie/rue Edgar-Quinet/rue du Cloître/rue de la Providence : Laisser en l'état. Rue Edgar-Quinet : Enrobés en bon état, pas d'intervention

Besoins fonctionnels opération quai Sainte-Marie. Voirie urbaine à traiter dans la continuité des quais en limitant la vitesse

Place Sainte-Marie : A retraiter entièrement, stationnement à réorganiser de façades à quai, ensemble des arbres à conserver, cheminement piétons dans stationnement à créer, points d'apport volontaires existants en aérien à prévoir en enterré, prévoir sanitaire sur la place

Carrefour quai de la Poterne / rempart Sainte-Marie / quai Sainte-Marie : A revoir, à traiter jusqu'à zone en 2 voies

Quai Sainte-Marie : traitement à réaliser jusqu'au pied des façades, aménagement qualitatif similaire à celui du quai des Messageries, à traiter jusqu'au giratoire rue d'Amsterdam, bastion hors périmètre, garde-corps côté Saône à remettre aux normes, ensemble des arbres à maintenir, éclairage public analogue à celui du quai des Messageries

Rue de Traves : Reprise enrobés à prévoir jusqu'à la jonction avec la promenade Sainte-Marie. Rue de Germigny : Reprise enrobés à prévoir sur toute la longueur, y compris le retour jusqu'à la rue de Traves

J.P.B