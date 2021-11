Hélène NASR a rejoint Laura PERONET au "France 1ère Division", Mathis RAHA 7ème !!

On connaissait la qualification de Laura PERONET pour le Championnat de France seniors 1ère division et suite à la remise à jour de la ranking liste nationale une semaine avant la compétition , Hélène NASR ,qui avait fini 2ème du Championnat BFC, a eu la bonne surprise d'être qualifiée à son tour !

Une belle occasion pour les deux filles de se motiver pour défendre les couleurs de Chalon du coté de Perpignan !

Samedi dernier, toutes deux se sont frottées au gratin national et même si Laura et Hélène n'ont pas créées la surprise, elles n'ont pas déméritées et ont pu voir de très près le haut niveau national et côtoyer les champions qui nous ont fait vibrer lors des derniers Jeux Olympiques, à l'image de Clarisse AGBEGNENOU, double championne Olympique à Tokyo et 5 fois championne du Monde !

Tout ceci leur apportera, à coup sûr, de quoi travailler sur certains aspects !

A noter, le très beau parcours de Mathis RAHA en + 100kg, qui depuis qu'il est au pôle France d'Orléans et figure dans la club élite Régional AJBD2125, monte crescendo et obtient une belle 7ème place ! Ce classement va lui permettre de pouvoir faire d'autres compétitions à haut niveau.

Une belle aventure pour Yann DU CLOSEL, le Coach du Judo Club Chalonnais, qui était fier d'avoir 3 de ses élèves figurer sur un tel championnat, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club !