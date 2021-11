AVIS DE DECES - Madame Monique RAVELLE-CHAPUIS née BABEL

CHAGNY



Sylvie, sa fille ;

Philippe Casagrande,

son gendre ;

Julien et Laura,

Quentin et Julie,

ses petits-enfants ;

Nolan, Nina, ses arrière-petits-enfants ;

Gilbert et Luce, son frère

et ses belles-sœurs ;

les familles Babel, Ravelle-Chapuis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique RAVELLE-CHAPUIS

née BABEL

survenu le 15 novembre 2021, à l'aube de ses 93 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 18 novembre 2021, à 14h30, en l'église de Chagny.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Jean

décédé en 2016.

Et remercie les personnes qui prendront part à sa peine.