Les préparatifs de Noël vont bon train à la Maison de quartier des Aubépins

Lorsque l'hiver et Noël approchent, décorer la Maison de quartier des Aubépins et l'illuminer est un moyen comme un autre d'essayer de diffuser l’ambiance de Noël le plus largement possible.



Mais alors pourquoi ne pas voir les choses en légèrement plus grand ?



Après tout, pourquoi se contenter de quelques décorations quand on pourrait transformer la Maison de quartier en véritable chalet de montagne ?



C'est l'idée un peu farfelue (mais surtout bienvenue) qu'a eu l'équipe de Christophe Chavanel, le nouveau responsable de la Maison de quartier des Aubépins.



Partant de ce postulat, est né le Chalet d'Aubépine.



Encadrés par Corinne Briez, Sophie Perrin et Stéphane Perronet, respectivement agent de développement local, animatrice Accueil et médiateur social à la Maison de quartier des Aubépins, tels les lutins du Père Noël, Josy, Fabienne, Corinne, Véronique, Marie-Isabelle et Joseph, ont prêté main forte à l'équipe pour décorer les lieux ce mardi de 14 heures à 16 heures 30.



Depuis ce lundi 15 novembre,le Père Noël a également déposé sa boîte aux lettres à la Maison de quartier des Aubépins.



Si vous souhaitez lui écrire, apportez votre courrier.



Il adore les dessins et les coloriages.



Son adresse?



Père Noël

1 Rue du Ciel étoilé

Pôle Nord



Pensez à mettre derrière l'enveloppe, votre nom et adresse pour qu'il puisse vous répondre.



La boîte aux lettres restera à côté de l'accueil jusqu'au 15 décembre.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati